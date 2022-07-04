На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Москва. Пространство и люди»

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка Агентства городских новостей (АГН) «Москва». Экспозицию под названием «Москва. Пространство и люди» можно будет посмотреть с 4 по 17 июля.

Посетители выставки смогут полюбоваться панорамами города, незаметными в ежедневной рутине. АГН «Москва» было создано в 2013 году в рамках медиахолдинга «Москва Медиа». Сейчас в фотобанке агентства хранится более 700 тысяч работ, которые отражают самые яркие моменты столичной жизни.

— Посмотрите работы наших фотографов. Уверен, они убедят вас, что слова песни «Москва -- лучший город Земли» -- не просто слова, а так и есть, — отметил Александр Малютин, главный редактор АГН «Москва».

Выставка будет открыта до 17 июля.