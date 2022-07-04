В Кремле прокомментировали новость о призыве вратаря Федотова в армию

Фото: Telegram / ХК ЦСКА Москва

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о призыве вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова на воинскую службу. Свое мнение на этот счет пресс-секретарь российского лидера выразил в понедельник, 4 июля.

По его словам, в Кремле не занимаются вопросами призыва.

— Поэтому этот вопрос нужно адресовать не нам, а в Минобороны. Здесь не может быть человеческих комментариев, ведь есть закон. Эмоциональные рассуждения вряд ли уместны, — цитирует Пескова «РБК Спорт».

До этого СМИ писали, что спортсменом как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. Федотова остановили на выходе из ледовой арены «Купчино». За ним приехали четыре автомобиля, хоккеиста попросили сесть в машину, чтобы проехать до военкомата. Там его должны были опросить, после чего отпустить под обязательство о явке.

2 июля сообщалось, что вратарю российской сборной по хоккею Ивану Федотову стало плохо в военкомате, оттуда его увезли в больницу на машине скорой помощи.

3 июля Федотов, задержанный в Санкт-Петербурге, был отправлен в Североморск.