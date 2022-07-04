Получить карту болельщика помогут во флагманских центрах «Мои документы» и Дворце госуслуг

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москвичи с 4 июля могут оформить электронную карту болельщика через портал госуслуг. Сотрудники флагманских офисов «Мои документы» и Дворца госуслуг помогут в подтверждении личности. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Для посещения спортивных мероприятий зрителям необходима карта болельщика. С сегодняшнего дня подать заявление на ее оформление можно на портале госуслуг — для этого нужно заполнить анкету и загрузить фотографию, — сказала она.

Заммэра добавила, что подать заявление на получение карты могут горожане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить карту могут только родители и другие законные представители.

Для подтверждения личности необходимо иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении. При соответствии данных уже через 5–10 минут у заявителя в личном кабинете появится электронная карта болельщика, передает ТАСС.

В России начал действовать закон о внедрении так называемого паспорта болельщика. «Вечерняя Москва» решила узнать, как его получить и можно ли попасть на игру любимой команды без соответствующего «пропуска».