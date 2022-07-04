Врач объяснил снятие ковидных ограничений на пересечение границы
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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов объяснил, что снятию коронавирусных ограничений на пересечение границы способствовали вакцинация, а также ранее введенные ограничительные меры.
Он отметил, что в настоящий момент наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в Московской области. В настоящее время в Подмосковье работает всего один стационар для тяжелых случаев, которых становится все меньше.
— Это благодаря и ограничительным мероприятиям, и вакцинации. Поэтому, наверное, в настоящий момент ограничительные мероприятия уже можно снимать, — сказал Осипов в комментарии «Радио 1».
При этом врач подчеркнул, что стоит проходить ревакцинацию ежегодно, чтобы минимизировать риск заболевания.
Ранее стало известно, что с 15 июля Россия снимает все ковидные ограничения, связанные с пересечением границы, сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает Царьград.
Также Россия отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию для приезжающих в страну граждан Белоруссии. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.