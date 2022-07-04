Россия отменила обязательные ПЦР-тесты для туристов из Белоруссии
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Россия отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию для приезжающих в страну граждан Белоруссии. Об этом стало известно в понедельник, 4 июля.
Уточняется, что для туристов из других стран наличие отрицательного ПЦР-теста остается обязательным, передает РИА Новости.
Кроме того, Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Также стало известно, что Россия приняла решение о снятии ограничительных мер на въезд в страну иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска. Также с 14 июня возобновились железнодорожные сообщения по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Помимо этого, ограничения снимут на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом.