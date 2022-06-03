Россия снимет ограничения на въезд иностранцев через воздушную и морскую границы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия приняла решение о снятии ограничительных мер на въезд в страну иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

— По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска, — отмечается в сообщении.

Также с 14 июня возобновляются железнодорожные сообщения по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Помимо этого, ограничения снимут на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого национальный турецкий перевозчик — авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) отменила требование предоставлять ПЦР-тест или тест на антиген для въезда в Турцию.