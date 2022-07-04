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Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

— По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Россия приняла решение о снятии ограничительных мер на въезд в страну иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска. Также с 14 июня возобновились железнодорожные сообщения по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Помимо этого, ограничения снимут на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом.

Накануне генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил о начале новой волны пандемии коронавируса. По его словам, вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации или смерти при заболевании. Тем не менее он подчеркнул, что никаких рекомендаций правительствам стран мира не дает, а лишь излагает факты.

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