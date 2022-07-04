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Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине

Александр Афонин
Город
Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Флотская улица, 9с1 Карта всех событий

В понедельник, 4 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал № 5 Городской поликлиники № 45 в районе Ховрино. В больнице проводились работы по комплексной реконструкции.

— Количество поликлиник увеличивается: уже 50 поликлиник отреставрировано, реконструировано, вошло в строй, и еще сразу же 100 поликлиник сейчас находится на реконструкции. Такой масштаб просто огромный. Надеюсь, что мы с ним справимся, — сказал он.

В ходе мероприятия глава города пообщался с сотрудниками поликлиники и поздравил их с открытием. Специалисты оценили новые условия и поблагодарили Собянина за выполненные работы.

Кроме того, мэр столицы принял участие в открытии еще одной больницы — филиала № 1 Городской поликлиники № 134. Однако он смог присутствовать только в дистанционном формате, передает агентство городских новостей «Москва».

1 июля Сергей Собянин открыл крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра», располагающийся в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы. Площадь парка составила более 20 тысяч квадратных метров.

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