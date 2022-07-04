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Россия, Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

Мужчина лишился более 50 тысяч рублей после знакомства с девушкой в клубе на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 38-летний потерпевший познакомился с девушкой в ночном клубе. Спустя время они решили продолжить общение наедине в отеле на Новомарьинской улице.

Когда мужчина уснул, подозреваемая похитила у него пять тысяч рублей и личные вещи, в том числе золотую цепочку с крестиком. Также она забрала с собой банковскую карту нового знакомого и нее впоследствии списала более 17 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 34-летнюю подозреваемую в городе Люберцы. Похищенное имущество женщина успела сбыть, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

30 июня стало известно, что пассажира метро обокрали на станции «ВДНХ» после просьбы позвонить. На платформе к нему подошел молодой человек и попросил телефон, чтобы сделать звонок. Тот согласился помочь юноше, а позже обнаружил, что с банковского счета пропали восемь тысяч рублей.