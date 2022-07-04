Более 200 ДТП зарегистрировано на минувшей неделе в Москве

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На неделе с 27 июня по 3 июля в Москве зарегистрировано 203 ДТП. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, в результате аварий три человека погибли, еще 227 получили травмы различной степени тяжести, среди них 15 несовершеннолетних.

Чаще всего ДТП происходили по причине столкновения транспорта — 88 случаев. На втором месте — наезды на пешеходов (49 инцидентов), при этом почти половина случаев произошла в зоне действия пешеходных переходов.

С участием мотоциклов произошло 23 аварии, а с участием велосипедов — 19.

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Кроме того, на минувшей неделе пресечено 442 факта управления транспортом водителями с признаками алкогольного опьянения.

— Из них 203 — с установленным состоянием опьянения, а 216 отказались от прохождения процедуры освидетельствования, 23 уже были лишены права управления за нетрезвое вождение или отказ от прохождения освидетельствования. Им грозит уголовная ответственность, — резюмировали в Госавтоинспекции.

Накануне, 3 июля, стало известно, что Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем.