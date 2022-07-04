Онколог назвал неочевидные симптомы рака на коже

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Воспаленные или болезненные родинки могут свидетельствовать о наличии рака кожи. Об этом заявил онколог Андрей Воробьев.

— В то время как регулярное картирование родинок очень распространено в других частях мира, многие британцы просто игнорируют изменения на своей коже. Конечно, у нас не такой теплый климат, но вам не нужны высокие температуры, чтобы подвергаться воздействию вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут увеличить вероятность того, что родинка станет раковой, — сказал специалист.

Эксперт отметил, что меланома — это наиболее распространенный тип рака кожи. Он, как уточняется, может не вызывать зуд родинки, кровотечение или появление выделений.

Врач советует немедленно обратиться за помощью специалистов, если родинка кровоточит или выделяет посторонние жидкости. Онколог подчеркнул, что для человека важно иметь представление о своих родинках.

Он отметил, что в них могут происходить и неочевидные патологические процессы. Однако если вы заметили изменения, которые наступили за месяцы, а не годы, тогда следует обратиться к медикам, передает слова Воробьева «МедикФорум».

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц сообщила, что солнечные лучи могут принести как много пользы, так и вреда для людей после 50 лет. По ее словам, взрослое поколение любителей загара может столкнуться с необратимыми последствиями на коже.