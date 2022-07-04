Фото: МВД России

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Новой Москве. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела о поставках синтетических наркотиков на Дальний Восток транспортные полицейские установили, что фигурантом может быть житель столицы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Выяснилось, что он арендовал дом в Новой Москве и организовал на его территории цех по производству наркотиков.

Во время обыска у злоумышленника были обнаружены четыре емкости с веществом в стадии изготовления. Согласно проведенному исследованию, изъятое является мефедроном массой около восьми килограммов.

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Со слов подозреваемого, раньше он уже занимался сбытом наркотиков бесконтактным способом. По указанию работника интернет-магазина он организовал нарколабораторию, а деньги для всего необходимого получил от куратора-соучастника.

Изготовленные наркотики мужчина сбывал как на территории Дальневосточного федерального округа, так и в других регионах страны. Только на Дальнем Востоке транспортными полицейскими было изъято около 30 килограммов синтетических наркотиков.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что работницу аптечного пункта на западе Москвы задержали по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ без рецепта.