МИД Венесуэлы поддержал Россию в вопросе спецоперации на Украине

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Каракас на высоком уровне выражает поддержку Москве в аспекте спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса.

— Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции, — сказал он после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Тортоса, Венесуэла всецело поддерживает российское правительство, передает РИА Новости.

4 июля Лавров заявил, что власти России и Венесуэлы считают, что блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом. При этом глава МИД добавил, что Москва и Каракас знают о желании американской власти подорвать основы венесуэльской экономики.

В мае посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что переговоры о признании республики ведутся с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. Он добавил, что желание признать ЛНР прослеживается и со стороны других стран, но для достижения результата требуется вести «скрупулезную дипломатическую работу».