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Посол ЛНР заявил о переговорах о признании республики с рядом стран

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол ЛНР заявил о переговорах о признании республики с рядом стран
Фото: glava-lnr.info

Переговоры о признании Луганской народной республики (ЛНР) на данный момент ведутся с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран, сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник во вторник, 10 мая.

— На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнерами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Еще ряд переговоров ведется с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, обсуждение параметров взаимоотношений с Луганской народной республикой, — заявил Мирошник.

Он добавил, что желание признать ЛНР прослеживается и со стороны других стран, но для достижения результата требуется вести «скрупулезную дипломатическую работу», передает РИА Новости.

6 мая послом в России от Луганской народной республики (ЛНР) был назначен Родион Мирошник, уроженец Луганска. После учреждения ЛНР он работал официальным представителем республики в Контактной группе по мирному урегулированию и PR-советником лидера ЛНР Леонида Пасечника.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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