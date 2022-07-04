Лавров назвал блокировку США активов других стран неприкрытым грабежом

Фото: МИД РФ

Власти России и Венесуэлы считают, что блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан, — отметил он.

При этом глава МИД добавил, что Москва и Каракас знают о желании американской власти подорвать основы венесуэльской экономики. Однако Лавров считает, что США не удастся выполнить подобные планы, сообщает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава британского МИД считает, что парламенту Великобритании, «скорее всего», потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.