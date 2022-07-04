Трасс: Власти Великобритании работают над вопросом конфискации замороженных активов РФ

Фото: МИД РФ

Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Об этом заявила Министр иностранных дел России Лиз Трасс в интервью газете The Guardian в воскресенье, 3 июля.

— Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса, — заметила руководитель британской дипломатии.

По ее словам, парламенту Великобритании «скорее всего» потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ, однако глава МИД добавила, что вносить поправки в законы может и не понадобиться, пишет ТАСС.

Накануне Трасс не согласилась со словами британского премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 29 июня, заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной. По его словам, действия российского президента на Украине являются «идеальным примером токсичной маскулинности».