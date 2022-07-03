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Глава МИД Британии Трасс не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах

Араз Салехов
В мире
Глава МИД Британии Трасс не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс не согласилась со словами Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.

— Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины, — цитирует дипломата РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 29 июня, заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной. По его словам, действия российского президента на Украине являются «идеальным примером токсичной маскулинности».

В четверг, 30 июня, президент России Владимир Путин, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не начала бы спецоперацию, напомнил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова. При этом российский лидер в этом ключе назвал отсылку Джонсона «не очень корректной». В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищными ряд высказываний Джонсона.

Великобритания Владимир Путин Лиз Трасс
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