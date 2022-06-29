Борис Джонсон: Путин не начал бы спецоперацию, если бы был женщиной

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 29 июня, заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной.

— Если бы Путин был женщиной — кем он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну с вторжением и насилием, как он это сделал, — отметил он в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Джонсон также добавил, что действия российского президента на Украине являются «идеальным примером токсичной маскулинности», пишет РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе, а 24 февраля он объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что данное решение было принято в связи с обострившейся ситуацией на Украине, которая требует незамедлительных действий. При этом в Министерстве обороны РФ заявили, что не наносят ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.