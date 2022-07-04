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Постоялица хостела найдена мертвой в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Постоялица хостела найдена мертвой в центре Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Красные Ворота Карта всех событий

В хостеле, расположенном неподалеку от станции метро «Красные ворота», обнаружили труп женщины. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», труп 44-летней постоялицы обнаружила сотрудница хостела в одной из комнат. Она же вызвала медиков и сотрудников полиции.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле скончавшейся признаков насильственной смерти. Медики поставили предварительный диагноз «острая сердечная недостаточность».

До этого сообщалось, что вдова Юрия Шатунова Светлана попала в больницу после его смерти. По словам близких, у женщины начались проблемы с сердцем.

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