Вдова Шатунова попала в больницу после смерти артиста

Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана попала в больницу после похорон мужа. Об этом заявил концертный директор и продюсер Александр Герасимов.

— У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? — задался вопросом продюсер.

Он уточнил, что артист обеспечивал семье условия для комфортной жизни. Так, в частности, они жили в элитном районе Германии.

Продюсер уверен, что Шатунов слишком много работал, что могло привести к серьезным проблемам со здоровьем. Артист отработал 18 больших концертов в различных дворцах спорта незадолго до смерти, передает слова Герасимова StarHit.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в автомобиле скорой помощи.

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для них стала настоящим горем.

Главный врач Домодедовской центральной клинической больницы Андрей Осипов рассказал, как медики боролись за жизнь Шатунова. По его словам, реанимация артиста, поступившего в приемное отделение ночью, длилась полтора часа. Накануне вечером музыкант проводил время в Подмосковье на даче у приятеля, где ему стало плохо.