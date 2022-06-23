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Скончался певец Юрий Шатунов

Рафаэль Залян
Полина Долганова
Общество
Скончался певец Юрий Шатунов
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

— Да, это правда, я только что узнал, но пока информации мало, — заявил коллега Шатунова.

Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи, передает РИА Новости.

Три года назад певец был госпитализирован в Москве после своего большого концертного тура. Чтобы спасти знаменитость, врачи провели операцию от воспалительного процесса гайморовой пазухи. После этого Шатунов в течение двух недель находился в медицинском учреждении.

1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
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1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС
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1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын
2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
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2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».

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