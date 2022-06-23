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«Фигура более значимая, чем Цой»: лидер группы «Дюна» Рыбин поделился воспоминаниями о Шатунове

Рафаэль Залян
Полина Долганова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Фигура более значимая, чем Цой»: лидер группы «Дюна» Рыбин поделился воспоминаниями о Шатунове
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что музыкант Юрий Шатунов имел огромную армию поклонников, для которых смерть музыканта стала настоящим горем.

— Юрий — это не просто исполнитель, это целая эпоха в российско-советской музыке. К сожалению, такая потеря. У него огромная армия поклонников, и для них это большое горе. Понимаете, Юра — это ностальгия по юности и молодости. Это был отзывчивый и добрый парень. Юра для меня фигура более значимая даже, чем Виктор Цой, — отметил Рыбин.

Он также заявил, что часто пересекался с Шатуновым на гастролях в Германии.

— Конечно, «Ласковый май» — это не только Юра, но и Андрей Разин, но все равно в сердцах у многих именно с Юрой связана эта группа. Я верю, что Андрей все организует, поможет, хотя у них были конфликтные моменты, — добавил артист.

Собеседник «ВМ» отметил, что не знал о проблемах со здоровьем у Шатунова.

До этого певица Татьяна Буланова прокомментировала смерть солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «ВМ» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».

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