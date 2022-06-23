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Главврач больницы рассказал, как медики боролись за жизнь Шатунова

Лейла Алиева
Общество
Главврач больницы рассказал, как медики боролись за жизнь Шатунова
Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Главный врач Домодедовской центральной клинической больницы Андрей Осипов рассказал, как медики боролись за жизнь певца Юрия Шатунова.

— В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности, — сказал специалист.

1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
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1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС
1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС
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1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын
2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
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2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян
Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По его словам, реанимация артиста, поступившего в приемное отделение ночью, длилась полтора часа. Накануне вечером музыкант проводил время в Подмосковье на даче у приятеля, где ему стало плохо.

Друзья привезли его в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда, а после чего вызвали реанимобиль. На нем певца доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, передает «Царьград».

До этого лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что музыкант Юрий Шатунов имел огромную армию поклонников, для которых смерть музыканта стала настоящим горем.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию об этом в беседе с «ВМ» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».

Медицина Юрий Шатунов Смерть
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