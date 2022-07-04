В Госдуму внесут проект о запрете забирать детей из семьи без решения суда

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесут законопроект, который запретит изъятие ребенка из семьи без решения суда. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на защиту прав семьи и детей. Основное содержание законопроекта в следующем, — сказал сенатор.

Так, предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных угрозам, которые должны быть ликвидированы при сохранении права ребенка на родную семью. При этом забрать ребенка можно будет лишь на основании решения суда.

Данный шаг, подчеркнул сенатор, должен рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка. Документом также предлагается признать принципом семейно-правового регулирования презумпцию добросовестности осуществления родителями родительских прав.

Кроме того, принцип обеспечения права ребенка жить и воспитываться в родной семье будет включен в законодательство. Проект создали при участии представителей родительской общественности, написал Клишас в Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в июле 2022 года в силу вступит закон, по которому для получения бесплатной медпомощи иметь при себе полис ОМС будет необязательно.

Кроме того, в июле в ряде регионов России запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса: предприниматели будут заполнять меньше отчетов, а также не будут платить страховые взносы.