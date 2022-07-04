Путин назначил генерал-лейтенанта Кубышко замглавы МВД

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко заместителем главы МВД. Соответствующий указ главы государства был опубликован в понедельник, 4 июля, на официальном портале правовой информации.

— Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Кроме того, президент присвоил Кубышко звание генерал-лейтенанта полиции. Прежде тот занимал пост начальника департамента государственной службы и кадров МВД.

До этого глава государства назначил Михаила Михеева помощником заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

11 мая Сергей Галкин, который с 2018 года трудился в должности замглавы Минэкономразвития, был назначен руководителем Росстата. Уточняется, что данное распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Галкин с 2005 по 2010 год занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях, а с 2010 года работал аналитиком в «ВТБ Капитале».