Депутат МГД Артемьев: В Москве необходимо продолжить развитие инфраструктуры для экстренной авиации

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В Москве необходимо развивать инфраструктуру для московской экстренной авиации, что позволит шире использовать вертолетный транспорт для доставки пострадавших в городские больницы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

— Современные мегаполисы нуждаются в развитии альтернативных видов транспорта, и особенно это важно для такой сферы, как медицина катастроф. Оперативная доставка пострадавших с мест ДТП, пожаров, различных происшествий, вне зависимости от загруженности дорог, дает шанс спасти жизни. За эту работу отвечает московская экстренная авиация, — сказал парламентарий.

Он добавил, что в ее парке насчитывается 11 воздушных судов, 5 из которых целевым образом работают в рамках доставки пациентов. При этом ежегодно вертолеты совершают около 350 вылетов, поэтому важно продолжать развитие инфраструктуры для этого вида транспорта, передает слова Артемьева агентство городских новостей «Москва».

26 июня санитарная авиация Москвы отмечала 13-летие со дня основания. В 2009 году было подписано соглашение Московского авиационного центра с Территориальным научно-практическим центром медицины катастроф Департамента здравоохранения Москвы.

Тогда были сформированы авиамедицинские бригады, которые стали оказывать экстренную медицинскую помощь москвичам. В настоящее время в распоряжении центра находятся пять санитарных вертолетов ВК117 С-2.