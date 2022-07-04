Виктория Райдос дала прогноз на неделю для всех знаков зодиака

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Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, чего стоит ожидать знакам зодиака от начала июля в финансовом плане.

В период с 4 по 10 июля у Овнов будет повышенная работоспособность, они будут двигаться в правильном направлении. Нужно начать новое дело или дать ему зародиться хотя бы в голове.

Тельцам нельзя слушать советов окружающих. Если они хотят сбиться с пути и потерять вложения, тогда нужно следовать рекомендациям знакомых и бизнес-партнеров. Эта неделя научит Тельцов тому, что никто из окружающих людей не сможет правильно распоряжаться их деньгами.

У Близнецов эта неделя — время получать плоды. Все, что было затеяно, принесет результат. Но не стоит думать об упущенной выгоде или о нереализованных планах: лишняя тревога ни к чему.

У Раков будет плодотворная неделя, но покажется, что выбранная деятельность — не их дело, а оплата труда — совсем не то, что хотелось бы, но руководствоваться этими мотивами не нужно. Если Раки поведутся на эти мысли, то вся денежная энергия улетучится.

Львы получат по заслугам: это неделя баланса. Неподходящее время для подписания контрактов и смены работы. Ближе к выходным нужно помочь людям, которые попросят финансовой помощи.

К Девам на этой неделе будут приходить новые идеи и способы их реализации. Предложенные проекты будут финансово прибыльными.

У Весов не лучшая неделя: кто-то будет посягать на их деньги, средства могут даже украсть. Нужно быть внимательными к финансам: необходимо закрывать квартиры, машины, следить за кошельками и украшениями.

Скорпионы будут что-то решать с недвижимостью или наследством. На этой неделе появится возможность на этом заработать. Хорошая неделя для душевных разговоров и налаживания связей с партнером: чем лучше отношения со второй половиной, тем больше средств в кошельке.

Стрельцы начнут выходить из кризиса, появится новая энергия, и ситуация с поиском работы и преумножением финансов улучшится. Важно защитить свои интересы и границы: или партнеры, или коллеги по работе будут стараться обойти Стрельцов, но они не должны позволить этому произойти.

Козерогам придется разобраться со своей интуицией. Представители знака столкнутся с завистью, придется расстаться с некоторыми людьми, в противном случае в будущем есть вероятность потери денежных средств из-за окружения.

Водолеи должны работать с энергией, нужно проработать веру в лучшее, тогда финансы и работа будут приносить больше удовлетворения.

Рыбы на этой неделе много времени проведут с родителями и будут налаживать общение с близкими. Лучшую финансовую помощь в этот период окажут родные люди.

Астролог Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака на июль.