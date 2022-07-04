Нутрициологи назвали пять напитков для гипертоников

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Лимонный сок может стать хорошим способом снизить артериальное давление. Об этом сообщили нутрициологи Лисси и Тэмми Лакатос.

Также они советуют гипертоникам пить вишневый сок. Здоровью помогают его фенольные соединения, являющиеся мощными антиоксидантами.

Однако специалисты рекомендуют употреблять вишневый сок без сахара. Далее в списке полезных напитков находится зеленый чай — исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка содействует снижению как систолического, так и диастолического давления.

Свекольный сок также пополнил список полезных напитков. Азотистые вещества свеклы обеспечивают эффект расширения кровеносных сосудов, ведущий к снижению кровяного давления.

Еще одним способом справиться с высоким давлением является ежедневный прием стакана томатного сока без соли. Данная привычка способствует лучшему контролю уровня холестерина в крови и снижению риска сердечно-сосудистых болезней, передает «МедикФорум».

Эксперт рассказал, что физические перегрузки отрицательно сказываются на организме человека, вызывая различные заболевания сердца, способствуя развитию гипертонии.