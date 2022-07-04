Новым главой правительства Херсонской области стал калининградский экс-чиновник Елисеев

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Главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

— Продолжается теснейшая интеграция Херсонской области в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления, — заявили в ВГА.

До этого Елисеев занимал должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области. Также он проходит обучение в Высшей Школе Государственного Управления (ВШГУ), говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ планируется провести осенью 2022 года. Также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях Украины планируется перейти на российскую программу обучения. Списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму, уже сформированы.

Кроме того, дети, родившиеся на территории Херсонской области после начала спецоперации, а также дети-сироты автоматически получат гражданство Российской Федерации.