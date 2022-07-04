Движение на ряде улиц Москвы перекроют из-за праздника Курбан-байрам

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Татарская улица Карта всех событий

В связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам 9 июля будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с проведением праздника Курбан-байрам ночью и утром 9 июля будет ограничено движение в районе улиц Большой Татарской, Дурова и Минской, — отмечается в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, с 04:00 до 11:00 движение будет ограничено на участках улицы Большой Татарской — от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского; в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке и Климентовском — от улицы Большой Татарской до улицы Новокузнецкой; в Озерковском переулке — от улицы Большой Татарской до Озерковской набережной.

С 06:00 до 08:00 при движении в сторону Кутузовского проспекта перекроют участок улицы Минской — от улицы Мосфильмовской до Кутузовского проспекта. Кроме того, с 00:01 до 11:00 режим перекрытия введут на участках улицы Дурова — от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 июня стало известно об изменении схемы движения транспорта на пересечении улиц Перервы и Белореченской. В частности, специалисты обустроили большее число полос для движения по улице Перерве в сторону улицы Верхние Поля. Аналогичные изменения были внесены и на участке Белореченской улицы, но уже при движении в сторону области.