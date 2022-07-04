Ученые назвали один из самых полезных напитков для мозга

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Исследования ученых свидетельствуют о том, что кофе является одним из самых полезных напитков для здоровья мозга.

Кофе снижает уровень воспалительных процессов в организме, что увеличивает продолжительность жизни. Напиток также благоприятно влияет на тело и мозг, причем в случае с мозгом можно даже рассчитывать на омоложение органа.

Также результаты исследований показали, что кофеин помогает предотвращать возрастное ухудшение когнитивного функционала. В напитке содержится множество полифенолов и антиоксидантов, что прямо укрепляет мозг и защищает интеллект от возрастных нарушений. Кофе усиливает мозговые процессы, помогает лучше и быстрее думать, сообщает «МедикФорум».

Диетолог Антон Бердов перечислил пять напитков, которые не следует употреблять в жаркую погоду. Он подчеркнул, что привычные для многих способы спастись от жары ухудшают ситуацию. Чтобы чувствовать себя бодрее и энергичнее, стоит следовать определенным правилам.

Для начала нужно исключить холодную воду, так как резкий перепад температур приводит к охлаждению основных органов, воспалению неба, носоглотки и миндалин.