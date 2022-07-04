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Врач назвала четыре фактора для быстрого снижения холестерина

Антон Махов

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала четыре фактора для быстрого снижения холестерина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для эффективного контроля над уровнем холестерина необходимо учитывать употребляемые в пищу типы продуктов. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Андреева.

Она добавила, что нужно следить за потреблением жирной пищи, так как ее избыток плохо влияет на здоровье. Эксперт посоветовала воздержаться от употребления слишком большого количества пирожных, печенья или продуктов, содержащих кокосовое или пальмовое масло.

Врач рекомендует есть больше жирной рыбы, такой как скумбрия и лосось, вместе с коричневым рисом или макаронами. Кроме того, в рацион стоит включить орехи, семечки, фрукты и овощи.

Помимо этого, специалист рекомендует вести более активный образ жизни. Для этого нужно заниматься спортом не менее 150 минут в неделю.

Андреева заключила, что также рекомендуется бросить курить. Вредная привычка, помимо прочего, может повысить уровень холестерина, сообщает «МедикФорум».

Эксперт рассказал, что физические перегрузки отрицательно сказываются на организме человека, вызывая различные заболевания сердца, способствуя развитию гипертонии.

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