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Россия не может проиграть Украине, ведь ей совершенно не присущ национализм. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

— Запад поддержал на Украине государственный переворот. Они решили заменить там генетический корень (Киевскую Русь заменили на Бандеру) и построить на этой базе настоящее нацистское государство, — сказал журналист.

Он добавил, что Россия — это «особая цивилизация» и национализм в ней никак невозможен. Немаловажную роль в этом играет то, что страна является многонациональной державой, передает слова Киселева РИА Новости.

30 июня украинский посол в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как «борца за свободу».

Он утверждал, что у него не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами поляков в Волыни и Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».