Два корпуса проблемного ЖК «Остров Эрин» ввели в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Раёво Карта всех событий

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов № 13 и 15 проблемного ЖК «Остров Эрин» в деревне Раево Краснопахорского поселения. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 4 июля.

— Это первые корпуса из числа всех проблемных, достроенные и введенные в эксплуатацию фондом. В двух многоквартирных трехэтажных домах зарегистрированы 26 обманутых дольщиков. В настоящее время продолжаются работы на второй и третьей очередях долгостроя, — отметила она.

По словам генерального директора Московского фонда защиты прав дольщиков Александра Гончарова, предыдущий застройщик построил корпуса, не соответствующие проектной документации.

Фонд и технический заказчик АО «МСУ-1» доработали документацию, устранили недоделки, а также обеспечили корпуса необходимой инженерией. Кроме того, специалисты заменили кровлю, привели в порядок фасады и подвалы, а также другие элементы.

Депутат Московской городской думы Александр Козлов отметил, что в ТиНАО осталось достроить пять проблемных объектов для дольщиков. По его словам, в настоящее время специалисты работают еще на четырех площадках: ЖК «Легенда», ЖК «Кокошкино», ЖК «Троицк Е-39», ЖК «Остров Эрин».