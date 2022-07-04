Путин поручил чиновникам передавать в Гохран подарки из драгметаллов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам передавать в Гохран подарки из драгоценных камней или металлов.

Подобные предметы будут зачислены в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней. Речь идет о драгоценностях, на которые не поступало заявлений на выкуп, отмечается в документе на портале правовой информации.

Новый документ вносит изменения в распоряжение главы государства от 29 мая 2015 года о порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности, о получении подарка в связи с официальными мероприятиями.

В прежней версии подарки, в отношении которых не поступало заявление о выкупе, могли быть использованы для обеспечения деятельности администрации президента, управления делами президента, федерального органа исполнительной власти или государственного органа субъекта России.

30 июня Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

В документе отмечено, что меры вводятся в связи с «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и других иностранных государств и международных организаций. Основной целью документа является защита национальных интересов России.