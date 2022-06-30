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Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере

Араз Салехов
Егор Провоторов
Общество
Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 июня, подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Информация об этом появилась в последний день июня на официальном интернет-портале правовой информации.

— В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшим в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, в отношении этих иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные экономические меры, — говорится в документе.

В указе отмечено, что меры вводятся в связи с «недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и других иностранных государств и международных организаций. Основной целью документа является защита национальных интересов РФ.

Также российский лидер рассказал, что Россия не вводила ограничений на экспорт удобрений. При этом Путин добавил, что подобное заявление относится и к экспорту продовольствия.

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается продавать энергоресурсы себе в убыток. При этом представитель Кремля добавил, что такая тенденция приведет в дальнейшем к переориентации потоков и поиску наиболее благоприятных условий

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