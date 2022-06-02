Песков заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия не собирается продавать энергоресурсы себе в убыток. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на слова американского лидера Джо Байдена о желании Евросоюза покупать российскую нефть ниже рыночной стоимости.

— Это вопросы экономики, там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемировой. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток в любом случае, — рассказал он.

При этом Песков добавил, что такая тенденция приведет в дальнейшем к переориентации потоков и поиску наиболее благоприятных условий, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что власти страны допускают возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта. По его словам, американские власти вместе с союзниками ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне ситуации на Украине и санкций против РФ.

Помимо этого, представитель Кремля сообщил, что на данном этапе президент России Владимир Путин не собирается проводить новых совещаний по вопросам энергетики, в том числе с главами энергокомпаний.