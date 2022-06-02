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Кремль: Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике

Араз Салехов
Общество
Кремль: Путин не планирует пока новых совещаний по энергетике
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на данном этапе не планирует проводить новых совещаний по вопросам энергетики, в том числе с главами энергокомпаний. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Было совещание по энергетике у президента. Пока новых не планируется. Но с другой стороны, Минэнерго постоянно занимается проблематикой энергетических компаний. Это обычная рутинная работа, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

При этом Песков рассказал, что прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Однако на данный момент точная дата проведения мероприятия не сообщалась.

Напомним, что 30 мая российский лидер провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ и разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так, глава РФ в ходе совещания предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России.

Также в материале «Вечерней Москвы» эксперт оценил возможный отказ ЕС от российской нефти.

Дмитрий Песков Владимир Путин Энергетика
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