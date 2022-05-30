Путин проведет совещание с членами Совбеза и разговор с Эрдоганом 30 мая

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ и разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 30 мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы дадим вам информацию, как мы обычно это делаем, — цитирует пресс-секретаря российского президента ТАСС.

До этого стало известно, что сам Эрдоган подтвердил свое намерение переговорить с Путиным. Также президент Турции собирается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

29 мая Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Российский и сербский лидеры обсудили вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений государств. Кроме того, они обговорили дальнейшие шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.