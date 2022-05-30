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Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы внешней политики и безопасности

Араз Салехов
Политика
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы внешней политики и безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. С таким предложением он выступил в понедельник, 30 мая, в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

— Обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности. Имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России, — заявил Путин.

Напомним, что 30 мая российский лидер проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, также у главы государства запланирован разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, глава страны призвал улучшать механизмы защиты информации в режиме реального времени. Так, Путин отдельно указал на проблемы в области защиты информации. По его словам, на трети государственных объектов нет структурных подразделений по защите информации, они должны быть созданы с привлечением квалифицированных специалистов.

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