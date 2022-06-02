Песков рассказал о дате проведения прямой линии с Путиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с лидером страны Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что точного решения еще нет.

— Прямая линия — в любом случае после ПМЭФ. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится, — сказал Песков, сообщает РИА Новости.

ПМЭФ будет проходить в этом году с 15 по 18 июня.

Политолог Дмитрий Журавлев назвал четыре возможные темы прямой линии с Путиным. Спецоперация на Украине будет одной из главных тем, подчеркнул он.