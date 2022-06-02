Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Песков рассказал о дате проведения прямой линии с Путиным

Юлия Курганова
Общество
Песков рассказал о дате проведения прямой линии с Путиным
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия с лидером страны Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что точного решения еще нет.

— Прямая линия — в любом случае после ПМЭФ. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится, — сказал Песков, сообщает РИА Новости.

ПМЭФ будет проходить в этом году с 15 по 18 июня.

Политолог Дмитрий Журавлев назвал четыре возможные темы прямой линии с Путиным. Спецоперация на Украине будет одной из главных тем, подчеркнул он.

Дмитрий Песков прямая линия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте