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Политолог Журавлев назвал четыре возможные темы прямой линии с Путиным

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Журавлев назвал четыре возможные темы прямой линии с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Ситуация на Украине, социальные проблемы, внешняя политика и различные валютные ограничения — данные темы составят основу выступления президента России Владимира Путина во время прямой линии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Спецоперация на Украине будет одной из главных тем, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Власть должна более развернуто сказать людям, зачем это нужно. Не потому, что это нужно, а потому что это не так очевидно, как, например, строительство какого-нибудь дома или открытие рабочих мест, — пояснил политолог.

Будут обсуждаться различные социальные аспекты, отметил специалист. По его словам, населению необходимо четко понимать, приводит ли внешнее давление к ухудшению качества жизни. Бедность населения — самое узкое место российской политики и экономики, о чем неоднократно говорил сам Путин, заметил Журавлев.

Третьей темой станет динамика внешнеполитических угроз, предположил собеседник «ВМ».

— Сейчас уже есть санкции и вступление стран в НАТО. Есть довольно широкий фронт стран, которые очень не любят друг друга, но объединены противостоянием НАТО. Я имею в виду Германию и Польшу, они очень плохо друг к другу относятся. Вопрос — что будет дальше? Уже случилось то, что два месяца назад казалось невозможным. Что еще из невозможного может случиться? — объяснил политолог.

Путин затронет и взаимоотношения с Китаем, уверен специалист. Отношения РФ и Китая довольно сложные: эта страна пытается ухватить свою выгоду везде, где это возможно, потому не ссорится даже с американцами. Однако сейчас Китай принял решение увеличить свою политическую активность, в связи с чем ему придется пойти на компромиссы с Россией, поэтому взаимоотношения двух стран могут стать частью позитивной повестки, подчеркнул собеседник «ВМ».

В рамках прямой линии будут обсуждаться валютные ограничения и состояние рубля, предположил специалист.

— Валютные ограничения не такие уж и жесткие, но выглядят страшно. Почему я не могу брать со своих долларовых счетов деньги в долларах? А может, так и должно быть? Путин может это объяснить. Про курс рубля он тоже скажет, тем более что он реально растет, а это у нас в подсознании — явление положительное. Но дорогая валюта — не всегда хорошо. Будет говорить про продажу за рубли. Если бы она осуществилась, это был бы огромный экономический, политический и социальный прорыв для России, — уверен политолог.

От Путина можно ждать различных громких заявлений или откровений, однако непонятно, каких именно, отметил собеседник «ВМ». Возможно, будут обсуждаться действия россиян, покинувших страну в начале спецоперации.

Прямая линия в этом году точно должна пройти, подчеркнул Журавлев.

— Она может и позже состояться. Это вопрос подготовки. Но она точно состоится, поскольку чем сложнее ситуация, тем неуклоннее должны реализовываться ритуалы, — подытожил эксперт.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в 2022 году. Об этом в среду, 18 мая, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, предварительная подготовка к мероприятию уже началась.

— У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется, — отметил представитель Кремля.

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