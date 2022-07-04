Три четверти заявлений в Росреестр по Москве поступает в электронном виде

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Доля поступивших в управление Росреестра по Москве электронных заявлений в январе–мае составила 74 процента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 4 июля.

— Управлением Росреестра по Москве в январе–мае 2022 года зарегистрировано 250 579 заявлений, поступивших от заявителей в электронном виде, в том числе 37 902 онлайн-заявления в мае, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный показатель вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Одна из задач работы Росреестра над развитием электронных сервисов заключается в снижении числа решений о приостановлении регистрации из-за ошибок в заполнении данных, неправильных реквизитов для оплаты госпошлины или отсутствия электронной подписи, подчеркнул глава ведомства Игорь Майданов.

Росреестр и центры госуслуг «Мои документы» в Москве перешли на безбумажный документооборот в конце июня. Отмечается, что бумажные документы, за исключением закладных, сотрудники МФЦ будут переводить в электронный вид.

Новый процесс взаимодействия увеличит скорость предоставления госуслуг, подчеркнула замглавы Росреестра Елена Мартынова.