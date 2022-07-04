Рогозин пригласил желающих отвлечься от суеты в эксперимент SIRIUS

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил желающих отвлечься от привычных будней побороться за участие в изоляционном эксперименте по имитации дальнего полета в космосе SIRIUS-23.

— Хотите отключиться на целый год от внешнего мира с его суетой и плохими новостями, пробками на дорогах и рутинной работой? Хотите бесплатное питание, красивые комбинезоны и увлекательные эксперименты? — сказал руководитель госкорпорации.

Единственное неудобство заключается в том, что год придется провести в закрытом пространстве с четырьмя «энтузиастами науки», цитирует Рогозина РИА Новости.

Международный проект SIRIUS включает в себя серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты длиной в 17 суток (в ноябре 2017 года), четыре месяца (в 2018–2019 годах), а также восемь месяцев (в 2021–2022 годах).

3 июля в Москве подошел к концу восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021. Пятеро членов экипажа после 240 суток изоляции покинули наземный экспериментальный комплекс Института медико-биологических проблем РАН.