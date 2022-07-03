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Восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 завершился в Москве

Араз Салехов
Город
Восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 завершился в Москве
Фото: Telegram / ИМПБ РАН

В столице подошел к концу восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

— Пятеро членов экипажа после 240 суток в изоляции покинули наземный экспериментальный комплекс Института медико-биологических проблем РАН. Экипаж провел восемь месяцев в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции, — говорится в сообщении.

В июне прошлого года Роскосмос начал проведение многомесячного эксперимента по имитации полета на Луну. Эксперимент получил название SIRIUS-21. Как уточнили в Роскосмосе, для экипажа смоделировали реальную лунную экспедицию с помощью виртуальной реальности. В частности, в экспедицию вошли перелет к спутнику Земли, орбитальный облет Луны для поиска места высадки, посадка корабля и выход на поверхность небесного тела. Все завершится возвращением на Землю.

Данный эксперимент проводился в целях изучения работоспособности человека для поддержания лунных миссий, а также уменьшения рисков в космических межпланетных полетах.

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