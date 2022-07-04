Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 4 июля, на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что оба военнослужащих были удостоены награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, говорится в документе.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с Путиным 4 июля доложил об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила ЛНР. Так, глава ведомства уточнил, что ВС РФ взяли под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.

26 июня Шойгу посетил командные пункты ВС РФ на Украине. Особое внимание он уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию необходимых бытовых условий в местах дислокации российских солдат.

Помимо этого, министр обороны вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ и ордена Мужества за героизм и самоотверженность, проявленные военнослужащими при выполнении боевых задач.