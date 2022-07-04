Минцифры предложило диапазон частот для сетей 5G

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Минцифры предлагает передать частоты 24,25–27,5 гигагерца, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения (5G). Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Перевод диапазона 4 гигагерца в «гражданский» поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть инициатив может вступить в силу уже с 2023 года. Они помогут улучшить скорость интернета и облегчат процесс внедрения 5G в России, говорится в Telegram-канале Минцифры.

В декабре 2021 года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей 5G появился на базе Городской клинической больницы имени Боткина.

Она отметила, что с помощью технологии специалисты будут проводить тестирование современных цифровых технологий и сервисов для системы здравоохранения. По словам заммэра, Боткинскую больницу выбрали неслучайно. Медицинское учреждение является одним из самых передовых и оснащенных в Москве.