Первый в РФ 5G-полигон появился в столице на базе Боткинской больницы

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Первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей 5G появился в Москве на базе Городской клинической больницы имени Боткина. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 22 декабря.

Она отметила, что с помощью технологии специалисты будут проводить тестирование современных цифровых технологий и сервисов для системы здравоохранения.

По словам заммэра, Боткинскую больницу выбрали неслучайно. Медицинское учреждение является одним из самых передовых и оснащенных в Москве.

— Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci, — заявила Ракова.

Заместитель мэра города добавила, что столичные власти и врачи проявляют интерес к внедрению технологий дополненной и виртуальной реальности в хирургию, а также к быстрой передаче сведений между объектами здравоохранения.

В будущем на базе 5G-полигона эксперты планируют проводить прикладные исследования, испытывать прототипы и опасные образцы инновационных медицинских решений и услуг, тестировать разработки на практике.

— Технология 5G благодаря ее возможностям и множеству вариантов использования — актуальный тренд во всем мире... Это уникальная возможность как для стартапов, так и для врачей протестировать инновационные технологии в реальных клинических условиях и при необходимости доработать собственный продукт совместно с ведущими медицинскими специалистами города, — цитирует официальный сайт мэра Москвы гендиректора Московского центра инновационных технологий Вячеслава Шуленина.

20 декабря главный онколог Департамента здравоохранения столицы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков рассказал, что уже 75 процентов медицинского оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), работает в стационарах, которые оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.