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Акционеры «Аэрофлота» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Антон Махов
Общество
Акционеры «Аэрофлота» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Акционеры компании «Аэрофлот» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», — говорится в пресс-релизе компании.

Крупнейшим акционером компании является государство с долей 57,34 процента.

Помимо этого, акционеры избрали новый состав совета директоров, утвердили представленный компанией годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за прошлый год.

Также была одобрена сделка по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот», сообщает ТАСС.

Недавно стало известно, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании России рассматривают самолет Ту-214 в качестве базовой модели.

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