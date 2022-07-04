Акционеры «Аэрофлота» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

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Акционеры компании «Аэрофлот» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— Годовым общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», — говорится в пресс-релизе компании.

Крупнейшим акционером компании является государство с долей 57,34 процента.

Помимо этого, акционеры избрали новый состав совета директоров, утвердили представленный компанией годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за прошлый год.

Также была одобрена сделка по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот», сообщает ТАСС.

Недавно стало известно, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании России рассматривают самолет Ту-214 в качестве базовой модели.