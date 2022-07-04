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В ЦБ назвали сроки принятия закона о спецвкладах для граждан с низкими доходами

Антон Махов
Экономика
В ЦБ назвали сроки принятия закона о спецвкладах для граждан с низкими доходами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Закон, благодаря которому люди с малым доходом смогут открывать вклады с повышенной ставкой в банках, может быть принят Госдумой осенью 2022 года. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов.

— К сожалению, в эту сессию мы не смогли завершить работу над этим очень важным социально ориентированным проектом... Для нас, для Банка России, принятие такого рода закона остается приоритетом, — сказал представитель регулятора.

Он отдельно подчеркнул, что при разработке законопроекта был учтен опыт других государств. Были выделены, как уточнил эксперт, социальные счета и социальные вклады.

При этом часть суммы имеет дополнительную защиту в виде определенного государством процента на этот вклад. Он будет несколько выше, чем обычный процент, передает слова Гузнова Business FM.

Также ЦБ выступил против введения кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения их согласия. В пресс-службе регулятора отметили, что включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей.

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